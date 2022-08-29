Южно-Сахалинск, 29 августа, 2022, 05:04 — ИА Регнум. На Сахалине на 46-летнего жителя Курильского района возбуждено уголовное дело. Его подозревают в изнасиловании ребёнка и покушении на убийство, сообщило со ссылкой на правоохранительные органы ИА «Сахалин и Курилы».

Педофил

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Известно, что злоумышленник задержан и в ближайшее время суд изберет в отношении него меру пресечения.

Местные СМИ и телеграм-каналы сообщили подробности дела. Как рассказали источники, 7-летнюю девочку с детской площадки увела любовница подозреваемого. Она привела ребёнка в квартиру мужчины, где он надругался над девочкой, а потом выбросил её в окно второго этажа. Девочка выжила и была вертолётом санавиации доставлена в Южно-Сахалинск.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магнитогорске Челябинской области жителя Ленинградской области задержали за педофилию.