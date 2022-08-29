Якутск, , 05:06 — REGNUM Наркотические вещества в большом объёме привезли в Якутию молодые люди. Наркосбытчики прибыли в республику из центра России на такси и не успели уехать после реализации партии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 августа в пресс-службе управления МВД по региону.

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Мужчины оборудовали тайники возле одного из домов в Якутске и были задержаны с поличным. Полицейские изъяли 147 свёртков с наркотиками. Ещё 40 пакетов с аналогичным веществом находились в квартире, которую снимали молодые люди. Содержимое свёртков исследуют в лаборатории.

Мужчины заключены под стражу, в отношении них возбуждено уголовное дело по статьям 228 УК РФ («Незаконная перевозка, хранение наркотических средств») и статье 30 УК РФ («Приготовление к преступлению»).

Как сообщало ИА REGNUM, на окраине одного из сёл Якутии дом использовался для массового употребления наркотических средств. Наркопритон обнаружили 24 августа полицейские, возбуждено уголовное дело.