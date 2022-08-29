Джакарта, 29 августа, 2022, 04:57 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у побережья Индонезии, сообщает 29 августа Геологическая служба США (USGS).

(сс) laurent houmeau Матарм. о. Ломбок, Индонезия

Как уточняется, эпицентр подземных толчков находился в 171 километре к юго-западу от населённого пункта Париаман, очаг землетрясения залегал на глубине 11,9 километра.

Сведений о возможных пострадавших и разрушениях к настоящему времени не поступало. Угроза цунами после землетрясения не объявлялась.