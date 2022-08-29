Якутск, , 04:51 — REGNUM Взятку в 500 тыс. рублей передала через посредника жительница Якутии, работавшая следователем в отделе управления МВД по республике. В отношении неё возбуждено уголовное дело, оно расследовано и будет передано в суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 августа в пресс-службе прокуратуры региона.

Взятка в 300 тыс. рублей Kaluga.sledcom.ru

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Деньги женщина передала сотруднику полиции этого же отдела. Взятка была дана с целью не допустить уголовного наказания для её родственника.

Дело в отношении экс-полицейского было возбуждено по статье 291 УК РФ («Дача взятки за совершение заведомо незаконных действий»). Во время расследование было арестовано имущество женщины. Обвинительное заключение утверждено и готово к отправке в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале у начальника уголовного розыска транспортной полиции Якутии Андрея Холодкова во время обысков нашли золото и нелегальное оружие. Вместе с ним был задержан по подозрению в получении взятки руководитель линейного пункта в Тикси Денис Васин. Их подозревают в вымогательстве денег у предпринимателя за право перевозить рыбу.