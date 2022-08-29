На Камчатке медведь убил рыбака
Петропавловск-Камчатский, 29 августа, 2022, 04:45 — ИА Регнум. На Камчатке медведь напал на 55-летнего мужчину в 10 км от села Николаевка Елизовского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом СУ СКР.
Медведь
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Тело мужчины нашли 28 августа на берегу реки Паратунка.
Житель села Николаевка ушел на рыбалку 24 августа.
Сообщается, что на теле и лодке рыбака имеются характерные после нападения медведя повреждения.
Проводится проверка.
Как сообщало ИА REGNUM, медведя, бегущего по центру города Стрежевой на севере Томской области, сняли на видео очевидцы.