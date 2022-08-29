В Канаде осквернили мемориал участникам Второй мировой войны
Лондон, Канада, 29 августа, 2022, 04:41 — ИА Регнум. В Канаде неизвестные осквернили мемориал участникам Второй мировой войны. Об этом сообщают СМИ.
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Нет вандализму
По данным телеканала CTV, инцидент произошёл в парке на территории провинции Онтарио.
На лобовом бронелисте танка «Шерман» нацарапали нечитаемую надпись.
Танк установили на постаменте в 1956 году. Известно, что он участвовал в высадке союзников в Нормандии.
Добавим, ранее его уже подвергали вандализму. Тогда вандала удалось поймать.