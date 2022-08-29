Лондон, Канада, 29 августа, 2022, 04:41 — ИА Регнум. В Канаде неизвестные осквернили мемориал участникам Второй мировой войны. Об этом сообщают СМИ.

Fibonacci and Jordan5000000000 Нет вандализму

По данным телеканала CTV, инцидент произошёл в парке на территории провинции Онтарио.

На лобовом бронелисте танка «Шерман» нацарапали нечитаемую надпись.

Танк установили на постаменте в 1956 году. Известно, что он участвовал в высадке союзников в Нормандии.

Добавим, ранее его уже подвергали вандализму. Тогда вандала удалось поймать.