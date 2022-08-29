Нью-Йорк, США, 29 августа, 2022, 04:40 — ИА Регнум. Мировое сообщество должно навсегда отказаться от испытаний ядерного оружия, заявил 29 августа Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в своём микроблоге в Twitter.

Un.org Антониу Гутерреш

«Наш мир находится в заложниках у ядерного оружия», — написал он, отметив, что вооружение такого типа «не гарантирует ни победы, ни безопасности, а предназначено лишь для разрушения».

Гутерреш призвал навсегда прекратить испытания ядерного оружия и сделать его «достоянием истории».

Напомним, 29 августа отмечается Международный день действий против ядерных испытаний, учреждённый в 2009 году Генеральной ассамблеей ООН.