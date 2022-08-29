29 августа 2022 | Время чтения 8 мин

Три дня с подачи властей Латвии, разгоняя протестующих жителей и пряча лица исполнителей под масками, в Риге сносили монумент воинам Советской Армии — освободителям Латвии от немецко-фашистских захватчиков. Кто ответит за вандализм?

Анастасия Степанова, , 08:26 — REGNUM Пока в Балвском крае Латвии местные рабочие по идейным соображениям отказываются участвовать в сносе памятника партизанам Красной Армии, в Риге нашлись те, кто за звонкую монету снёс свою совесть в ломбард фашиствующих европейских политиканов. Три дня с подачи властей Латвии, разгоняя протестующих жителей и пряча лица исполнителей под масками, в Риге сносили монумент воинам Советской Армии — освободителям Латвии от немецко-фашистских захватчиков. Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело и должен дать «оценку действиям всех лиц, принимавших решение о сносе монумента, для привлечения их к ответственности». ИА REGNUM попыталось проанализировать сведения о возможных участниках этого варварского, гнусного деяния, чья техника непосредственно разрушала монумент. Подробности — в материале.

Композиция «Мать-Родина». Памятник воинам Советской Армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков Kalnroze

Композиция «Воины-освободители». Памятник воинам Советской Армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков Kalnroze 79-метровая стела. Памятник воинам Советской Армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков Hejnjahns

В телеграм-каналах пишут: «Это не памятник рухнул. Память всегда будет жить в людях, которым дорого прошлое, дорога история. Это рухнул здравый смысл, разум, память и совесть этой, так называемой страны, которая продала всё это в угоду кукловодам из-за океана…», «Смотреть на это без боли невозможно. Не покидает ощущение варварского, гнусного деяния, которое совершается на потеху заокеанским хозяевам».

Монумент разрушали три дня, фигуры солдат и «Родины-матери» сносили ковшами экскаваторов. В некоторых пабликах в соцсетях сообщали, что в Риге в этом отказались участвовать 16 строительных фирм, а 17-я согласилась. В открытых источниках оказались фотографии, которые называют кадрами с места сноса. На некоторых из них видна спецтехника с рекламными надписями на бортах и номерными знаками. На одной такой фотографии написан адрес сайта — doka. lv, а на второй фигурирует номерной знак, который есть также в рекламном объявлении компании Doka в открытых источниках. Совпадение?

Сокрытие со стороны латвийских властей данных об исполнителях ведёт к тому, что неравнодушные к сносу монумента Освободителям Риги в столице Латвии, вызвавшему большой общественный резонанс, проводят собственные расследования.

Не утверждаем, что «Дока» имеет отношение к сносу монумента, но пройти мимо этих сведений в силу большого общественного резонанса вокруг ситуации никак нельзя. В свете этого рассмотрим, что компания представляет собой, где работает и в каких проекта была задействована, в том числе в России.

Парад латышских легионеров в честь дня основания Латвийской республики. Рига, Домская площадь. 18 ноября 1943 года

«Дока» с бенефициарами из недружественной страны

Сайт doka. lv ведёт на сайт одноимённой компании SIA Doka Latvia, которая является частью дивизиона крупной международной компании Doka, что, в свою очередь, входит в Umdasch Group — австрийскую компанию.

Судя по данным на сайте, компания Doka занимается услугами для всех областей строительства, имеет свыше 160 торговых и логистических точек в более чем 60 странах. Латвийский актив занимается продажей бетонной опалубки для фундаментов, стен, потолков, лифтовых шахт, проводит бетонные работы, предлагает решения для строительства. На сайте также указано, что, если у заказчика нет собственного транспорта, Doka предоставляет свои транспортные услуги. То есть компания действительно обладает автопарком необходимой строительной техники.

На сайте Umdasch Group фигурирует российская «дочка» — ООО «Умдаш Ру». Данная компания зарегистрирована в ЕГРЮЛ с 2013 года и работает как торговая. Её владелец — АО «Умдаш стори дизайн» из Чехии (ещё одной недружественной к РФ страны), директор — Жером Жан Эдмон Франсис Керьелль. Выручка компании по итогам 2021 года составила 516,689 млн рублей, чистая прибыль — 37,4 млн рублей. У группы с 2017 года есть актив и в США — крупная доля в американской компании Contour Crafting Corporation, которая позиционируется как технологический лидер в производстве промышленных мобильных строительных 3D-принтеров.

Компания DOKA появилась в составе дивизиона после поставок опалубочных панелей для строительства австрийских электростанций.

Скриншот сайта doka.com

Судя по открытым данным, компания Doka имеет свои представительства, дочерние активы и филиалы в том числе в Латвии, б. УССР, а также в России. На российской карте у компании отмечены следующие активы: ООО «Дока Липецк», ООО «Дока Рус» (Москва) и филиал ООО «Дока Рус» в г. Санкт-Петербурге.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Дока Липецк» учреждено в 2017 году, владельцы — австрийские компании «Дока Гмбх» и «Дока Бетайлигунгс-Гмбх». Руководитель — Андрей Гусев, который ранее руководил и «Дока Рус». По данным базы «Контур. Фокус», «Дока Липецк» по итогам 2021 года указало выручку — 97,6 млн рублей (спад на 55%) и чистый убыток — 80 млн рублей. Чистый убыток был у компании и в 2019–2020 годах.

Компания «Дока Рус» (принадлежит австрийским ООО «Дока Гмбх» и «Умдаш Групп Аг») была более успешна: по итогам 2021 года указала выручку более 1,571 млрд рублей и чистую прибыль — 71,6 млн рублей.

Примечательно: ООО «Дока Рус» также участвует в проектах Росатома, например в строительстве завода по производству космических спутников в г. Щелково Московской области, где в конце мая 2022 года прошла заливка корпуса акустической реверберационной камеры. Также в мае 2022 года на сайте «Доки» появилось сообщение, что «при поддержке компании Doka в учебном центре Росатом в Ершово проведен конкурс профессионального мастерства «АСЭ: Лучший по профессии». В марте сообщалось, что разработка Doka включена в базу технологий ГК «Росатом».

Церемония открытия завода австрийской компании «DOKA Липецк» Admlip.ru

На сайте компаний «Дока» нет заявлений об уходе с российского рынка.

Имело ли место участие компании в событиях в Риге, не известно, но факт в том, что компании из дивизиона «Дока» с бенефициарами из недружественных России стран продолжают работать в том числе в крупных проектах с госфинансированием.