Анастасия Степанова, 29 августа 2022, 08:26 — REGNUM Пока в Балвском крае Латвии местные рабочие по идейным соображениям отказываются участвовать в сносе памятника партизанам Красной Армии, в Риге нашлись те, кто за звонкую монету снёс свою совесть в ломбард фашиствующих европейских политиканов. Три дня с подачи властей Латвии, разгоняя протестующих жителей и пряча лица исполнителей под масками, в Риге сносили монумент воинам Советской Армии — освободителям Латвии от немецко-фашистских захватчиков. Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело и должен дать «оценку действиям всех лиц, принимавших решение о сносе монумента, для привлечения их к ответственности». ИА REGNUM попыталось проанализировать сведения о возможных участниках этого варварского, гнусного деяния, чья техника непосредственно разрушала монумент. Подробности — в материале.
Справка: мемориальный военный комплекс воинам Советской армии — освободителям Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков был установлен в 1985 году. Мемориал включал три композиции: «Мать-Родина», «Воины-освободители» и 79-метровую стелу. Над монументом работала группа латвийских мастеров — скульпторов, архитекторов и художников. Идея создания мемориала возникла ещё в 1945 году.
По имеющимся данным, в 1946 году на месте, где позднее будет сооружён мемориал, был приведён в исполнение смертный приговор военного трибунала обергруппенфюреру СС Фридриху Еккельну (высший руководитель СС и полиции рейхскомиссариатов «Украина» и «Остланд») и ряду руководителей нацистской администрации в Латвии, которых осудили за военные преступления, массовые убийства мирных жителей, в том числе евреев. По открытым данным, Еккельн также руководил карательной операцией на севере Белоруссии, в ходе которой были расстреляны и сожжены несколько тысяч мирных жителей. Всё это не мешает националистическим силам Латвии 16 марта отмечать день памяти латышского легиона в составе войск СС. В 1998–2000 годах Сейм официально признал его «Днем памяти латышских солдат». Националистическим организациям Латвии монумент был как кость в горле долгие годы. Вопрос о его сносе они поднимали ещё в 1996 году. Спустя некоторое время была сделана попытка подорвать монумент, и после этого акта вандализма комплекс пришлось ремонтировать. Вопрос о сносе поднимался некоторыми фашиствующими латвийскими политиканами позднее неоднократно.
Именно к этому монументу 9 мая 2022 года несли цветы жители Риги, которые помнят свою историю и чтят предков, несмотря на запреты проведения публичных мероприятий. Позднее их сгребли бульдозером.
И вот 22–25 августа 2022 года под радостное улюлюканье родства не помнящих монумент был снесён. Вопреки двусторонним договоренностям с РФ, которые определили условия выхода российских войск с территории республики в 1994 году. Латвийские власти заявили о намерении демонтировать 69 советских памятников. Тех же, кто выступает против этого варварства, задерживает местная полиция.
В телеграм-каналах пишут: «Это не памятник рухнул. Память всегда будет жить в людях, которым дорого прошлое, дорога история. Это рухнул здравый смысл, разум, память и совесть этой, так называемой страны, которая продала всё это в угоду кукловодам из-за океана…», «Смотреть на это без боли невозможно. Не покидает ощущение варварского, гнусного деяния, которое совершается на потеху заокеанским хозяевам».
Монумент разрушали три дня, фигуры солдат и «Родины-матери» сносили ковшами экскаваторов. В некоторых пабликах в соцсетях сообщали, что в Риге в этом отказались участвовать 16 строительных фирм, а 17-я согласилась. В открытых источниках оказались фотографии, которые называют кадрами с места сноса. На некоторых из них видна спецтехника с рекламными надписями на бортах и номерными знаками. На одной такой фотографии написан адрес сайта — doka. lv, а на второй фигурирует номерной знак, который есть также в рекламном объявлении компании Doka в открытых источниках. Совпадение?
Сама компания предположения телеграм-каналов официально не комментировала. Ранее также корпорация «Скайрос», которой приписывали причастность к сносу этого же монумента, опровергла сведения, заявив, что не имеет отношения к этому.
Сокрытие со стороны латвийских властей данных об исполнителях ведёт к тому, что неравнодушные к сносу монумента Освободителям Риги в столице Латвии, вызвавшему большой общественный резонанс, проводят собственные расследования.
Не утверждаем, что «Дока» имеет отношение к сносу монумента, но пройти мимо этих сведений в силу большого общественного резонанса вокруг ситуации никак нельзя. В свете этого рассмотрим, что компания представляет собой, где работает и в каких проекта была задействована, в том числе в России.
«Дока» с бенефициарами из недружественной страны
Сайт doka. lv ведёт на сайт одноимённой компании SIA Doka Latvia, которая является частью дивизиона крупной международной компании Doka, что, в свою очередь, входит в Umdasch Group — австрийскую компанию.
Судя по данным на сайте, компания Doka занимается услугами для всех областей строительства, имеет свыше 160 торговых и логистических точек в более чем 60 странах. Латвийский актив занимается продажей бетонной опалубки для фундаментов, стен, потолков, лифтовых шахт, проводит бетонные работы, предлагает решения для строительства. На сайте также указано, что, если у заказчика нет собственного транспорта, Doka предоставляет свои транспортные услуги. То есть компания действительно обладает автопарком необходимой строительной техники.
Справка: концерн Umdasch Group AG (назван по фамилии владельцев) основан в 1868 году, в 1945 году её производственные мощности были почти полностью разрушены бомбардировками и предприятие пришлось отстраивать заново. Концерн имеет штаб-квартиру в Амштеттене — в Австрии, которая с 2022 года входит в список недружественных стран, то есть тех, кто совершает в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия. Австрия приняла решение о высылке российских дипломатов и поддерживает антироссийские санкции.
На сайте Umdasch Group фигурирует российская «дочка» — ООО «Умдаш Ру». Данная компания зарегистрирована в ЕГРЮЛ с 2013 года и работает как торговая. Её владелец — АО «Умдаш стори дизайн» из Чехии (ещё одной недружественной к РФ страны), директор — Жером Жан Эдмон Франсис Керьелль. Выручка компании по итогам 2021 года составила 516,689 млн рублей, чистая прибыль — 37,4 млн рублей. У группы с 2017 года есть актив и в США — крупная доля в американской компании Contour Crafting Corporation, которая позиционируется как технологический лидер в производстве промышленных мобильных строительных 3D-принтеров.
Компания DOKA появилась в составе дивизиона после поставок опалубочных панелей для строительства австрийских электростанций.
Судя по открытым данным, компания Doka имеет свои представительства, дочерние активы и филиалы в том числе в Латвии, б. УССР, а также в России. На российской карте у компании отмечены следующие активы: ООО «Дока Липецк», ООО «Дока Рус» (Москва) и филиал ООО «Дока Рус» в г. Санкт-Петербурге.
По данным ЕГРЮЛ, ООО «Дока Липецк» учреждено в 2017 году, владельцы — австрийские компании «Дока Гмбх» и «Дока Бетайлигунгс-Гмбх». Руководитель — Андрей Гусев, который ранее руководил и «Дока Рус». По данным базы «Контур. Фокус», «Дока Липецк» по итогам 2021 года указало выручку — 97,6 млн рублей (спад на 55%) и чистый убыток — 80 млн рублей. Чистый убыток был у компании и в 2019–2020 годах.
Компания «Дока Рус» (принадлежит австрийским ООО «Дока Гмбх» и «Умдаш Групп Аг») была более успешна: по итогам 2021 года указала выручку более 1,571 млрд рублей и чистую прибыль — 71,6 млн рублей.
Справка: у ООО «Дока Рус» с 16 августа 2022 года новый директор — Софья Суханова, которая также числится руководителем филиала немецкой компании «Райффайзен Бетайлигунгс Гмбх» в г. Новоалександровск Ставропольского края, а также ликвидатором фирмы гражданина Германии Михаэля Брезе (ООО «Студски консалтинг»). Сам Брезе — директор «Дюрр Системс РУС», принадлежащей двум немецким компаниям. Компания под руководством Брезе поставляла оборудование по госконтрактам, в том числе по заказу АО «Федеральный научно-производственный центр «Производственное объединение «Старт» имени М. В. Проценко» из дивизиона госкорпорации «Росатом».
Примечательно: ООО «Дока Рус» также участвует в проектах Росатома, например в строительстве завода по производству космических спутников в г. Щелково Московской области, где в конце мая 2022 года прошла заливка корпуса акустической реверберационной камеры. Также в мае 2022 года на сайте «Доки» появилось сообщение, что «при поддержке компании Doka в учебном центре Росатом в Ершово проведен конкурс профессионального мастерства «АСЭ: Лучший по профессии». В марте сообщалось, что разработка Doka включена в базу технологий ГК «Росатом».
Справка: в СМИ компания DOKA фигурирует как участник строительства моста через Обь в Новосибирске, жилого дома премиум-класса Victory plaza в Московском районе Санкт-Петербурга. А в сентябре 2019 года на территории особой экономической зоны «Липецк» на участке в 6 га открыт завод Doka в России. Уточнялось, что «ООО «Дока Липецк», новая дочерняя компания Doka GmbH, стало первым подразделением австрийского концерна за пределами Европейского союза».
На сайте компаний «Дока» нет заявлений об уходе с российского рынка.
Имело ли место участие компании в событиях в Риге, не известно, но факт в том, что компании из дивизиона «Дока» с бенефициарами из недружественных России стран продолжают работать в том числе в крупных проектах с госфинансированием.