Запорожье, Украина, 29 августа, 2022, 04:06 — ИА Регнум. Катастрофу, которая может разразиться в результате возможной аварии на Запорожской АЭС из-за обстрелов со стороны киевских боевиков, можно сопоставить по последствиям с авариями на Чернобыльской АЭС и на АЭС в Фукусиме. Такое заявление сделал 28 августа глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий в беседе с РИА Новости.

Министерство обороны России Возможные последствия аварий на Запорожской АЭС

Сославшись на мнение специалистов, Балицкий уточнил, что при отказе резервных дизель-генераторов и мобильных насосов произойдёт перегрев активной зоны, в итоге разрушится реакторная установка и произойдёт выброс радиоактивных веществ в атмосферу. Далее эти вещества будут разнесены на сотни километров.

Последствия от радиоактивных выбросов могут стать катастрофическими для всей Европы. Балицкий напомнил, что Запорожская АЭС является крупнейшей в Европе по числу блоков и установленной мощности, выбросы радиации от неё в случае подрыва киевскими боевиками затронут не только Крымский канал, но и Чёрное море. Пострадает множество стран Европы.

Напомним, Запорожская АЭС находится рядом с городом Энергодаром на левом берегу Днепра. С марта территория станции охраняется российскими военными. Киевские боевики постоянно обстреливают Энергодар и прилегающую к нему территорию станции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в США призвали Россию отдать контроль над АЭС киевскому режиму.