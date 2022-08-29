Анкара, , 04:06 — REGNUM В Турции туристы-мошенники нашли способ отдыхать в отелях почти бесплатно. Об этом пишут СМИ.

Туризм Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По данным издания Турпром. ру они бронируют номера с указанием оплаты с помощью так называемого «почтового перевода» (Mail Order). А когда возвращаются домой, то не платят, утверждая, что не были в отеле. Они пользуются тем, что видеозаписи, подтверждающие их заезд, хранятся месяц, а платёжное поручение приходит в банк через три-четыре месяца после отдыха.

Отельеры считают, что речь здесь идёт об организованной преступности. Сейчас они ищут способы борьбы с этой напастью.