Анкара, 29 августа, 2022, 04:06 — ИА Регнум. В Турции туристы-мошенники нашли способ отдыхать в отелях почти бесплатно. Об этом пишут СМИ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туризм

По данным издания Турпром.⁠ру они бронируют номера с указанием оплаты с помощью так называемого почтового перевода (Mail Order). А когда возвращаются домой, то не платят, утверждая, что не были в отеле. Они пользуются тем, что видеозаписи, подтверждающие их заезд, хранятся месяц, а платёжное поручение приходит в банк через три-четыре месяца после отдыха.

Отельеры считают, что речь здесь идёт об организованной преступности. Сейчас они ищут способы борьбы с этой напастью.