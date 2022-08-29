Лондон, , 03:56 — REGNUM Новейший британский авианосец HMS Prince of Wales, являющийся крупнейшим кораблём военно-морских сил Соединённого Королевства, сломался вскоре после выхода из порта для участия в совместных учениях с США, передаёт 29 августа Sky News.

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Сообщается, что на данный момент авианосец водоизмещением 65 тысяч тонн стоит на якоре вблизи острова Уайт в проливе Ла-Манш из-за возникшей «механической проблемы». Специалисты проводят осмотр судна для устранения неполадки.

По данным портала UK Defense Journal, на судне может быть повреждён правый гребной вал. На ремонт может потребоваться несколько дней, после чего авианосец продолжит движение по запланированному маршруту.