Джакарта, , 03:20 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,8 было зарегистрировано сейсмологами у побережья Индонезии. Об этом 29 августа сообщает Геологическая служба США (USGS).

Пётр Басин. Землетрясение (фрагмент). 1830

Подземные толчки были зафиксированы в 01:34 мск 29 августа. Эпицентр землетрясения располагался в 171 км на северо-восток от города Париаман в провинции Западная Суматра, в городе проживают около 92 тыс. человек. В 191 км на восток от эпицентра находился густонаселённый город Паданга, где проживают около 840 тыс. человек.

Очаг землетрясения залегал на глубине 11,9 километра. Информация о возможных пострадавших и разрушениях инфраструктуры не поступала.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии объявило о вхождении семи подрайонов и 24 деревень в красную зону из-за цунами.

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