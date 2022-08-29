Благовещенск, , 03:04 — REGNUM Как минимум пять человек, в том числе два ребёнка, погибли в результате ДТП в Амурской области. Об этом 29 августа сообщила пресс-служба УГИБДД по региону.

ДТП Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Авария произошла около 21:00 (15:00 мск) 28 августа в Шимановском районе. Столкнулись автомобили Toyota Funcargo и Mitsubishi Fuso. По предварительным данным, один из автомобилей допустил выезд на полосу встречного движения.

Погибли водитель и пассажиры автомобиля Toyota Funcargo, в том числе двое детей шести и 14 лет. Один из пассажиров автомобиля пострадал и был госпитализирован.

Сотрудники прокуратуры Шимановского района начали проверку обстоятельств произошедшего, по её результатам будет принято процессуальное решение. Задержан водитель грузового автомобиля Mitsubishi Fuso.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели двух человек в результате столкновения четырёх автомобилей в Башкирии.

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