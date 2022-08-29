Москва, , 03:00 — REGNUM Контракт на прикладное исследование и разработку ключевых элементов и методов экспериментальной отработки ракетно-космической техники в части работ, которые запланированы на 2023–2025 годы, получил единственный участник соответствующего тендера «Роскосмоса» — АО «Центральный научно-исследовательский институт машиностроения». Контракт стоимостью более 811 млн рублей на сегодня на стадии подписания поставщиком, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

Расстыковка, КК «Союз» Роскосмос

В ходе тендера на него поступила «только одна заявка», потому участнику предложен контракт по максимальной цене — более 811,791 млн рублей.

Напомним, работы, которые авансируются на 80%, должны быть выполнены в три этапа — до декабря 2025 года. Оплатят контракт из федерального бюджета. Его исполнение — часть федеральной космической программы России на 2016–2025 годы.