Роскосмос подвёл итоги тендера на 811 млн рублей
Москва, 29 августа, 2022, 03:00 — ИА Регнум. Контракт на прикладное исследование и разработку ключевых элементов и методов экспериментальной отработки ракетно-космической техники в части работ, которые запланированы на 2023–2025 годы, получил единственный участник соответствующего тендера Роскосмоса — АО «Центральный научно-исследовательский институт машиностроения». Контракт стоимостью более 811 млн рублей на сегодня находится на стадии подписания поставщиком, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.
В ходе тендера на него поступила «только одна заявка», потому участнику предложен контракт по максимальной цене — более 811,791 млн рублей.
Компания-победитель зарегистрирована в ЕГРЮЛ с 2019 года и является частью дивизиона «Роскосмоса», в том числе работая в сфере управления полётами космических аппаратов. Историю ЦНИИМАШ ведёт с 1946 года.
Напомним, работы, которые авансируются на 80%, должны быть выполнены в три этапа — до декабря 2025 года. Оплатят контракт из федерального бюджета. Его исполнение — часть федеральной космической программы России на 2016–2025 годы.