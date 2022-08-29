Москва, , 02:59 — REGNUM Температура воздуха в Москве в первые ночи сентября опустится до +1…+6 °C, что соответствует климатическим показателям октября. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Лето в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Сентябрь радикально стартует с настоящей осени. Я бы так сказал, что осень начнётся у нас сразу с октября. В тыл циклона подгоняемые северными ветрами будут поступать новые порции дождевых туч и полярного воздуха», — рассказал он в эфире радиостанции «Вести FM».

Согласно прогнозу синоптиков, 1 сентября температура воздуха в ночные часы составит +5…+10 °C, а днём — всего плюс +9…+14 °C. 2 сентября под утро столбики термометров покажут +2…+7 °C, а днем — около +10 °C. 3 сентября в тёмное время температура воздуха опустится до +1…+6 °C, что соответствует климатическим показателям октября.

«Таким образом, буквально за 96 часов природа понизит нам температурную планку как минимум на 25 градусов и ввергнет нас по сути в середину осени. Положительным моментом станет то, что наконец закончится эпопея с лесными пожарами, загрязнённым гарью воздухом. То есть по крайней мере экологическая ситуация станет отличной», — отметил Тишковец.

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