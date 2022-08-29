Богота, , 02:41 — REGNUM Журналисты Лейнер Монтеро и Дилия Контрерас погибли при вооружённом нападении на них в департаменте Магдалена на севере Колумбии. Об этом 28 августа сообщило издание Semana.

Колумбия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Убийство журналистов произошло в городе Фундасьон на местном шоссе. По предварительным данным, неизвестные злоумышленники перехватили автомобиль, в котором ехали сотрудники СМИ в районе Санта-Роса-де-Лима.

В результате нападения вооружённых преступников были убиты двое журналистов, ещё один пассажир автомобиля получил ранения.

По данным издания, Лейнер получал угрозы от местных влиятельных семей из-за своих публикаций. также отмечается, что в связи со своей профессиональной деятельностью журналист становился фигурантом уголовных дел.

Ранее ИА REGNUM сообщало о нападении неизвестного на на журналиста и оператора грузинского телеканала «Формула» в Тбилиси.

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