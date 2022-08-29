Москва, , 02:44 — REGNUM Тендер на закупку 95 электропоездов с сервисным обслуживанием начальной стоимостью более 395 млрд рублей обернулся сначала претензиями потенциального участника к организатору тендера, потом предписанием ФАС России и, наконец, решением арбитража Москвы. Последний отказался признавать незаконным предписание ФАС, выданное «Центральной пригородной пассажирской компании». Решение судьи Уточкина может быть обжаловано в течение месяца в Девятый арбитражный апелляционный суд, передаёт ИА REGNUM.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

«Проверив на соответствие действующему законодательству РФ, отказать в удовлетворении требований по заявлению АО «Центральная ППК» к ФАС России об оспаривании решения и предписания от 09.11.2021 г. по делу №223ФЗ-576/21», — уточнил судья.

Таким образом, суд признал, что решения ФАС законные и обоснованные.

В основе спора лежал тендер, объявленный осенью 2021 года, — на поставку 95 электропоездов постоянного, включая их сервисное обслуживание в течение жизненного цикла. Стартовали торги с ценой более 395,245 млрд рублей, из которой на сервисное обслуживание приходилось более 252,7 млрд рублей.

После объявления закупки на действия заказчика в ФАС поступила жалоба от одной из компаний, которая указывала на то, что действия АО «Центральная ППК» нарушают положение закона о закупках, в частности, конкурсная документация «неправомерно предусматривает объединение в один лот технически не связанных товаров» (двух- и трёхдверных вагонов) и ограничивает опыт участников, учитываемый в критериях конкурса, периодом 2018–2021 года. Помимо этого, по словам заявителя, вводится неправомерно «обязанность поставщика согласовывать с покупателем основных поставщиков материалов и оборудования, используемых при изготовлении электропоездов». ФАС РФ доводы признала обоснованными, выдав соответствующее предписание АО «Центральная ППК», которая та и попыталась оспорить в суде.

В материалах суда также сообщалось, что единственным производителем вагонов в трёхдверном исполнении в России является АО «Тверской вагоностроительный завод», что «создает преимущественные условия для участия в закупке конкретного хозяйствующего субъекта».

Напомним, спор слушался с ноября 2021 года.