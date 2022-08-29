Москва, , 02:31 — REGNUM Параллельный импорт товаров в Россию предлагают продлить на 2023 год. Об этом пишут СМИ.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Известия " ссылаются на Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ). Президент этой организации Артем Соколов пояснил, что сейчас готовится соответствующее письмо в Минпромторг РФ. В противном случае участники рынка опасаются столкнуться с нехваткой товаров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее параллельный импорт был разрешён до конца 2022 года. Он касается ограниченного перечня товаров.