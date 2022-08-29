Москва, , 02:26 — REGNUM В арбитраж Москвы поступил банкротный иск, адресованный ООО «ЖК Булатниково», которое числится застройщиком домов жилого квартала «Булатниково» вблизи д. Жабкино Ленинского района Московской области. Исковое заявление от физлиц пока судом к производству не принято, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на материалы суда.

Банкротство Иван Шилов © ИА REGNUM

Заявление подано Анной и Максимом Тимофеевыми 24 августа 2022 года. Детали пока не сообщались. Вероятно, истцы — одни из дольщиков жилого квартала.

7 ноября 2022 года суд также рассмотрит претензии госкомпании АО «Дом. РФ» к данному застройщику. В деле речь идёт о взыскании 124 638 178 рублей 89 копеек.

Напомним, в России с 1 апреля по 1 октября 2022 года действует мораторий на возбуждение банкротных производств. Исключение сделано лишь для уполномоченных организаций, связанных с защитой прав дольщиков. Так, например, фонд развития территорий, куда в результате трансформации вошёл федеральный фонд защиты прав дольщиков, на сегодня уже подал несколько таких исков. Среди них — претензии к хабаровским строительным ООО «Аметист», «Томари-Оро».