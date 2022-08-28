Застройщика 11 проблемных домов в Подмосковье пытаются обанкротить
Москва, 29 августа, 2022, 02:26 — ИА Регнум. В арбитраж Москвы поступил банкротный иск, адресованный ООО «ЖК Булатниково», которое числится застройщиком домов жилого квартала «Булатниково» вблизи д. Жабкино Ленинского района Московской области. Исковое заявление от физлиц пока судом к производству не принято, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на материалы суда.
Заявление подано Анной и Максимом Тимофеевыми 24 августа 2022 года. Детали пока не сообщались. Вероятно, истцы — одни из дольщиков жилого квартала.
В ЕГРЮЛ компания-ответчик фигурирует с декабря 2011 года. Владелец и директор — Сергей Рогов. В единой информационной системе жилищного строительства ООО фигурирует как часть группы «КвартСтрой» и застройщик 11 проблемных домов, сроки передачи которых дольщикам были нарушены. В системе указано, что регион привлекает в проект инвестора и по дорожной карте «восстановление прав граждан ожидается до 30.09.2023 года».
7 ноября 2022 года суд также рассмотрит претензии госкомпании АО «Дом. РФ» к данному застройщику. В деле речь идёт о взыскании 124 638 178 рублей 89 копеек.
Напомним, в России с 1 апреля по 1 октября 2022 года действует мораторий на возбуждение банкротных производств. Исключение сделано лишь для уполномоченных организаций, связанных с защитой прав дольщиков. Так, например, фонд развития территорий, куда в результате трансформации вошёл федеральный фонд защиты прав дольщиков, на сегодня уже подал несколько таких исков. Среди них — претензии к хабаровским строительным ООО «Аметист», «Томари-Оро».