Москва, 29 августа, 2022, 02:19 — ИА Регнум. Стратегические командно-штабные учения «Восток-2022» пройдут с 1 по 7 сентября на полигонах Восточного военного округа, сообщили в Минобороны России.

Минобороны России Военные учения

Отмечается, что в учениях будут задействованы свыше 50 тысяч военнослужащих и более пяти тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов и 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.

«Замыслом учений «Восток-2022» предусмотрены различные варианты действий межвидовых и коалиционных группировок войск в интересах обеспечения военной безопасности Российской Федерации и её союзников в зоне ответственности Восточного военного округа», — сообщили в министерстве.

Целями учений заявлено совершенствование навыков командиров и штабов по управлению межвидовыми и коалиционными группировками войск при отражении агрессии на восточном направлении и в дальневосточной морской зоне, а также повышение совместимости и уровня взаимодействия при решении коалиционными группировками войск совместных задач по сохранению мира, защите интересов и обеспечению военной безопасности в Восточном регионе.

В составе коалиционных группировок войск совместные действия отработают оперативные группы органов управления, воинские контингенты и наблюдатели от стран ОДКБ, ШОС и других стран-партнеров, в том числе Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сирии, Таджикистана.

От Вооруженных сил России в учениях примут участие органы военного управления и войска Восточного военного округа, часть сил Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации.