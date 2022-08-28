Энергодар, Украина, 29 августа, 2022, 01:55 — ИА Регнум. До девяти человек возросло количество пострадавших в результате обстрела со стороны киевских боевиков города Энергодара. Об этом 29 августа сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий в своём телеграм-канале.

Федя Кузнецов Энергодар

Как уточнил Балицкий, артиллерийские удары были нанесены киевскими карателями по жилым районам Энергодара около 22:00 мск. ВСУ совершили три целенаправленных попадания в жилые дома, во дворе одного из них расположен детский сад. Была повреждена теплоцентраль.

В результате обстрелов пострадали девять человек, из них мужчина и женщина в тяжёлом состоянии находятся в реанимации. У мужчины сложная травма ноги, у женщины ранение в грудь. Медики борются за жизнь раненных киевскими боевиками.

Также, по словам Балицкого, было повреждено около 40 автомобилей, около 25 сгорели, было повреждено остекление во многих квартирах, выбиты оконные рамы.

Балицкий отметил, что в администрации Запорожской области недавно завершилось оперативное совещание, посвящённое вопросам ликвидации последствий обстрелов киевскими войсками жилых зданий в городе Энергодаре и в посёлке Куйбышево. Главы местных администраций руководят работами по оценке и ликвидации последствий.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в результате обстрелов киевскими боевиками города Энергодара пострадали семь человек.