Нижний Тагил, Свердловская область, 29 августа, 2022, 01:53 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле Свердловской области скончался известный на Урале кавээнщик и ведущий Никита Сумароков. Об этом пишут СМИ.

Марина Каширская ИА REGNUM Свечи

По данным TagilCity.ru, смерть наступила 26 августа. Внезапно ему стало плохо. Причины кончины пока неизвестны. Вскрытие запланировано на 29 августа.

Умершему было 30 лет. На 23 сентября была назначена его свадьба. Прощание намечено на 31 августа.