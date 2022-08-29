Хельсинки, , 01:28 — REGNUM Международные учения с участием финских военнослужащих, а также военных Швеции и Великобритании пройдут в Северной Финляндии. Об этом 28 августа сообщила пресс-служба Сил обороны Финляндии.

Военнослужащие Финляндии Chris Brown

Уточняется, что полевые учения Vigilant Knife пройдёт в районе Рованиеми и Роваярви, они начнутся 29 августа и продлятся до 2 сентября текущего года. От Швеции в учениях будет задействованы около 880 человек, от Великобритании примут участие в мероприятии около 80 человек.

С финской стороны в учениях примут участие до 200 военнослужащих, а также около 1,3 тыс. резервистов и призывников Сил обороны. Учения являются частью тренировок сухопутных войск, которые были утверждены на лето 2022 года. Целью учений заявлено повышение тактической и технической оперативной совместимости, а также улучшение способности принимать силы армии Швеции в Северной Финляндии, с организацией поддержки принимающей страны, необходимой для подразделений.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Японии на острове Кюсю (префектура Кумамото) стартовали совместные японско-американские учения с отработкой стрельб.

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