Энергодар, Бывш. УССР, 29 августа 2022, 01:04 — REGNUM Одной из целей совершённого боевиками Зеленского обстрела города Энергодара Запорожской области является срыв визита представителей МАГАТЭ. Об этом в своём телеграм-канале написал член администрации региона Владимир Рогов.
«Шайка наркоманов и нацистов пытается сорвать визит делегации МАГАТЭ», — подчеркнул Рогов. И добавил, что террористы мстят местным жителям за желание донести правду о происходящем.
Как сообщало ИА REGNUM, киевские террористы снова обстреляли Энергодар. Пострадали семь человек.
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