Энергодар, Украина, 29 августа, 2022, 01:04 — ИА Регнум. Одной из целей совершённого боевиками Зеленского обстрела города Энергодара Запорожской области является срыв визита представителей МАГАТЭ. Об этом в своём телеграм-канале написал член администрации региона Владимир Рогов.

Федя Кузнецов Энергодар

«Шайка наркоманов и нацистов пытается сорвать визит делегации МАГАТЭ», — подчеркнул Рогов. И добавил, что террористы мстят местным жителям за желание донести правду о происходящем.

Как сообщало ИА REGNUM, киевские террористы снова обстреляли Энергодар. Пострадали семь человек.