Киев, , 00:43 — REGNUM Главарь киевского террористического режима Владимир Зеленский тайно встретился с руководителями «силовых структур». Об этом говорится на его сайте.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Участие в мероприятии приняли руководители СБУ, ВСУ, МВД и иных структур. Были рассмотрены потребности ВСУ, оперативная обстановка на фронте и другие вопросы.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля Россия начала специальную военную операцию. Её целями являются денацификация и демилитаризация территории б. УССР, а также помощь жителям ДНР и ЛНР.

К настоящему времени часть территории б. УССР освобождена от бандеровцев. Спецоперация продолжается.