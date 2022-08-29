Варшава, , 00:04 — REGNUM Четыре ассоциации судей Евросоюза подали иск против Совета ЕС из-за одобрения плана по восстановлению экономики Польши после пандемии коронавируса в обмен на выполнение требований Еврокомиссии, касающихся судебной реформы. Об этом 28 августа сообщила газета Politico.

Польша Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Эти ориентиры не соответствуют тому, что требуется для обеспечения эффективной защиты независимости судей и судебной системы, и игнорируют решение Европейского суда общей юрисдикции по данному вопросу», — говорится в сообщении.

Одобренный Советом ЕС план восстановления Польши нарушает принцип незамедлительного исполнения решений, принятых Европейским судом.

Напомним, Еврокомиссия в июне одобрила план восстановления экономики Польши на сумму в €35,4 млрд. При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркивала, что данные средства могут быть выплачены только при выполнении Польшей всех условий ЕС, касающихся судебной реформы и ликвидации дисциплинарной палаты Верховного суда Польши.

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