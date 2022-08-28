Варшава, 29 августа, 2022, 00:04 — ИА Регнум. Четыре ассоциации судей Евросоюза подали иск против Совета ЕС из-за одобрения плана по восстановлению экономики Польши после пандемии коронавируса в обмен на выполнение требований Еврокомиссии, касающихся судебной реформы. Об этом 28 августа сообщила газета Politico.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Польша

«Эти ориентиры не соответствуют тому, что требуется для обеспечения эффективной защиты независимости судей и судебной системы, и игнорируют решение Европейского суда общей юрисдикции по данному вопросу», — говорится в сообщении.

Одобренный Советом ЕС план восстановления Польши нарушает принцип незамедлительного исполнения решений, принятых Европейским судом.

Напомним, Еврокомиссия в июне одобрила план восстановления экономики Польши на сумму €35,4 млрд. При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркивала, что данные средства могут быть выплачены только при выполнении Польшей всех условий ЕС, касающихся судебной реформы и ликвидации дисциплинарной палаты Верховного суда Польши.

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