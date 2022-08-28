Энергодар, Бывш. УССР, 28 августа 2022, 23:58 — REGNUM В результате обстрела Энергодара в Запорожской области со стороны ВСУ пострадали семь человек. Об этом 28 августа сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
«Количество пострадавших в результате вечернего обстрела Энергодара… достигло семи человек», — отметил он.
Ранее в Telegram-канале военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара отмечалось, что жилые районы города обстреляли представители ВСУ.
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