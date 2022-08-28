Женева, Швейцария, , 23:54 — REGNUM Власти Швейцарии пока не готовы принимать решение о перекрытии подачи газа в целях его экономии. Правительство страны рассчитывает, что к столь радикальной мере прибегать не придется, но без снижения потребления энергоресурсов обойтись не удастся.

Флаг Швейцарии

Как сообщает ТАСС, об этом заявил 28 августа газете SonntagsZeitung министр экономики Швейцарии Ги Пармелен. По его словам, «Швейцария на настоящий момент еще далека от того, чтобы желать перекрытия газового вентиля». Ни о каком графике отключений газового и электроснабжения речи пока не идет: министр выразил надежду, что «в наилучшем случае дефицита энергии не будет».

В то же время министр экономики отметил, что 40% потребления газа в Швейцарии приходится на домохозяйства, и без экономии с их стороны «существенного сокращения потребления природного газа в Швейцарии невозможно достичь».

Ранее правительство Швейцарии заявило о необходимости добровольного снижения потребления газа на 15% в период с октября по март.

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Полиция Швейцарии заявила о возможных бунтах и грабежах в случае перебоев с электричеством или его отключения.

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