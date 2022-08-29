29 августа 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили оскорбления, которые услышал в свою сторону президент Франции, решивший посетить Алжир.

Елизавета Коробова, , 08:02 — REGNUM Информация, согласно которой президент Франции Эммануэль Макрон приехал с визитом в Алжир, где в городе Оране его встретила враждебно настроенная толпа, которая выкрикивала оскорбления в его адрес, стала поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 29 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Эммануэль Макрон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Нелицеприятные выкрики в свою сторону президент Франции услышал, когда попытался устроить импровизированное общение с народом. Макрон дёрнулся в сторону собравшихся алжирцев, чтобы пожать им руки и сделать пару красивых фотографий, но на фоне этого действа звучали оскорбления в отношении личности французского лидера.

«Макрону рады только в [бывшей УССР]», — считает Наталья В.

Многие пользователи пришли к выводу, что Макрон поплатился за своё лицемерие, пытаясь сделать из себя в средствах массовой информации, куда более приятную фигуру, нежели ту, о которой пытались рассказать недовольные жители Алжира.

«Макрон строит из себя не пойми кого, а обычные люди для него — просто пыль. Это лицемерие народ очень хорошо чувствует!» — уверен Валентин М.

«А сам пытается на камеру делать вид, что будто бы всё хорошо и ему все рады, пока народная толпа его проклятиями осыпает. Потом, наверное, специально для французского телевидения звук вырежут и накормят простых французов очередной лапшой», — пишет Никита Н.

Некоторые комментаторы уверены, что Макрону глубоко плевать на народ Алжира, ведь его, как президента Франции, интересует только то, как использовать эту страну в своих личных корыстных целях.

«Ну да, оно и понятно. Макрон, как и любой президент страны ЕС, будет делать всё для того, чтобы его рейтинг рос в его стране. На жителей Алжира ему плевать, потому что это колония, с неё только ресурсы тянуть надо», — указывает Карина Р.

Макрон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Часть людей полагает, что за завесой пропаганды многие люди действительно могут подумать, что Европа — это место, где живут самые лучшие, честные и добропорядочные люди. Если спросить о том, что такое Франция, у алжирцев, многое у несведущего человека станет быстро проясняться.

«Вот как «любят» Европу другие страны на самом деле. А нас пытаются убедить в том, что ЕС несёт лишь свет и добро. Алжир показал своё отношение к Макрону во всей своей красе. Неудивительно такое наблюдать, зная, как Европа любит всех прогибать под себя, особенно свои колонии», — подметил Давид К.

Нашлись и те, кто отмечает, что на фоне недовольства Францией со стороны республик Африки у России наблюдаются большие подвижки в плане установления дипломатических и торговых отношений с бывшими французскими колониями.

«Очередное доказательство того, что «цивилизованная» Европа была построена на костях тех, кого европейцы колонизировали. Теперь бывшие туземцы встречают своих бывших хозяев оскорблениями и стараются дружить с такими странами, как Россия», — отмечает Мария В.

Напомним, 28 августа телеканал France Info опубликовал материал, согласно которому президент Франции Эммануэль Макрон приехал с визитом в Алжир, где в городе Оране его встретила враждебно настроенная толпа, которая выкрикивала оскорбления в его адрес.