Белград, , 00:06 — REGNUM В столице Сербии Белграде 28 августа прошло массовое шествие в защиту традиционных ценностей под названием «За спасение Сербии».

Белград Bjoertvedt

Мероприятие было задумано как реакция на планы сербских властей организовать в сентябре в Белграде гей-парад. Однако 27 августа в обращении к сербской общественности президент Александр Вучич заявил, что он будет отменен.

Участникам шествия перед храмом Святого Саввы в центре сербской столицы обратился архиепископ Банатский Никанор. Он поддержал решение руководства Сербии отменить «Европрайд», так как проведение подобного мероприятия было бы «осквернением нашей страны, церкви и семьи».

Архиепископ Никанор в качестве примера того, как нужно относиться к проблеме секс-меньшинств, привел точку зрения президента России Владимира Путина.

«Сегодняшний царь планеты, которая называется Земля — не кто иной, как Владимир Владимирович Путин», — заявил архиепископ Сербской православной церкви, уточнив, что именно Путин принял решение запретить пропагандировать гомосексуальность.

По его словам, «если Сербия войдет в Европу, Европы или не будет, или она уже не будет такой, как сейчас, так как Сербия привнесет в неё свои традиционные ценности».

«Каждый родитель имеет право называть своего сына сыном и дочь дочерью. Каждый мужчина и каждая женщина имеет право называть свою мать матерью, а своего отца отцом. Любое другое решение было бы аномальным, и мы не смогли бы его соблюдать», — процитировал слова архиепископа Никанора портал Danas.

Напомним, что ранее архиепископ Банатский Никанор критиковал премьер-министра Сербии Анну Брнабич за ее нетрадиционную ориентацию.