Орегон, США, , 23:42 — REGNUM В штате Орегон США лесной пожар распространился на площади в 3,4 тыс. га. За два дня охваченная огнем территория увеличилась втрое, сообщают 28 августа пожарные в системе оповещения о происшествии InciWeb.

Лесной пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

В настоящее время пожар бушует на юго-западе штате. Очаг возгорания возник еще в середине августа. Несколько дней назад огонь начал активно распространяться. Стихия уничтожила три постройки, включая один дом.

В ликвидации возгорания участвуют более 700 пожарных, также привлечена авиация.

Как передавало ИА REGNUM, не менее десяти человек погибли в результате пожара в жилом доме в американском штате Пенсильвания. В здании проживали 14 человек.

Читайте также: Десять человек погибли при пожаре в жилом доме в США

А также: Все лесные пожары на Дальнем Востоке потушены — Рослехоз