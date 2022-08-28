Киев, 28 августа, 2022, 23:27 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский уволил Ярослава Сподара с должности заместителя командующего Нацгвардией. Соответствующий указ опубликован 28 августа на сайте главы киевского режима.

President.gov.ua Владимир Зеленский

«Уволить Сподара Я. Б. с должности замкомандующего национальной гвардией», — отмечается в документе.

Другие подробности пока не приводятся.

Как передавало ИА REGNUM, 24 августа секретарь СБ РФ Николай Патрушев заявил журналистам, что ни Владимиру Зеленскому, ни киевскому режиму в целом нельзя верить.