29 августа 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили сообщение от китайских вооружённых сил о том, что они пришли в боевую готовность из-за прохода американских кораблей по Тайваньскому проливу.

Светлана Рыбина, , 08:01 — REGNUM Заявление официального представителя Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И о том, что Китайская Народная Республика привела свои вооружённые силы в состояние повышенной боевой готовности после прохода американских крейсеров по Тайваньскому проливу, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 29 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Напряжённая ситуация в районе Тайваньского пролива возникла по причине того, что американские военные суда решили «прогуляться» прямо вблизи китайской военной зоны ответственности. На такие угрожающие жесты Вооружённые силы Китая отреагировали сдержанно, но содержательно. Военные КНР осуществляют полный контроль за проходящими кораблями США и готовы в любой момент ответить на провокационные действия американской стороны.

«Ничего удивительного, что Китай так реагирует. А чего добивались США? Думали, что Китай будет молча терпеть их постоянные провокации? Не дождётесь!» — пишет Анна Е.

Среди пользователей разразился спор относительно того, насколько эффективной является подобная реакция со стороны Вооружённых сил Китая. Одни граждане уверены, что отвечать на американские корабли в Тайваньском проливе нужно именно таким образом, но другие уверены, что подобные предупреждения и намёки не играют никакой роли.

Солдаты армии НОАК Chairman of the Joint Chiefs of Staff

«Это уже не работает. Просто уже успокойтесь и не ройте себе яму дальше со своими угрозами и бесконечными предупреждениями. Все уже увидели, что китайский ответ оказался просто пшиком», — поделился своим мнением Радион Д.

Некоторые комментаторы считают, что боевая готовность китайских вооружённых сил и мощь китайской армии — это не миф. Если провокационные действия Америки достигнут своего апогея и США перейдут определённую черту, то Восточная зона боевого командования НОАК первой бросится в бой с американскими агрессорами.

«Не уверен, что Китай ввяжется в полномасштабную войну, но если Америка спровоцирует, то драка будет нехилая. Сегодня Китай силён как никогда: дисциплина, передовая военная техника, количество воинского состава, ядерное вооружение. Это вам не серая мышка лет 20-30 назад. Умение воевать в любом случае придёт в бою. По соплям американцы получат, по полной программе. И не далёк тот час, когда военные действия будут происходить на материке под названием Северная Америка», — предрекает Александр Л.

Часть людей полагает, что меньше всех войны с Америкой хочет как раз таки Китай, который имеет благоприятный экономический и социальный климат, будучи торговым партнёром США.

«Если Китай выведет из американских банков свои активы, Америка будет вынуждена объявить о своём банкротстве. И даже воевать не надо будет», — считает Ольга Е.

«Китай мог бы уже эту Америку десять раз нагнуть. Хоть военным путём, хоть экономическим. Но Пекин этого не делает. Потому что не видит в США врага. Конкурента — да. Но не врага, с которым была бы готовность биться. Отсюда и невнятная реакция, больше похожая на истеричные друг с другом не связанные движения», — указывает Михаил П.

Напомним, 28 августа официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Ши И сообщил о том, что Китайская Народная Республика привела свои вооружённые силы в состояние повышенной боевой готовности после прохода американских крейсеров по Тайваньскому проливу.