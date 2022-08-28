Минск, 28 августа, 2022, 23:30 — ИА Регнум. О намерении расширять кооперационные связи промышленных предприятий с Россией задумались в Белоруссии. В качестве положительного примера может служить взаимодействие производителей Белоруссии с компанией ПАО «КамАЗ». Об этом 28 августа в эфире телеканала «Беларусь-1» заявил заместитель премьер-министра страны Петр Пархомчик.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Белоруссия

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По его мнению, «хватит каждому выдумывать какую-то комплектующую, лучше кооперироваться, создавать определенные узлы в Беларуссии и отдельные узлы, допустим, на «КамАЗе» в Российской Федерации, а затем, соответственно, обмениваться».

Зампремьер-министра Белоруссии отметил, что у белорусской стороны сложились хорошие отношения с «КамАЗом». Выработана целая программа, позволяющая предприятиям получать дополнительную нагрузку на ту продукцию, которая требуются российскому предприятию. Так, белорусская компания увеличила свои поставки на «КамАЗ» в 1,5 раза.

Также Пархомчик в качестве примера эффективного взаимодействия промышленников двух стран привел питерский тракторный завод.

«Мы долго не могли договориться с «Ростсельмашем» — компанией, которая производит альтернативную продукцию нашему «Гомсельмашу». Но и здесь мы нашли точки соприкосновения», — заключил он.

Как передавало ИА REGNUM, Белоруссия и Россия провели все необходимые операции по переводу основных платежей между двумя странами в российские рубли.

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