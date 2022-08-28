Стамбул, Турция, , 23:10 — REGNUM Совместный координационный центр (СКЦ) разрешил в понедельник, 29 августа, выйти из портов быв. УССР трем судам с продовольствием в рамках так называемой «продуктовой сделки». Эти суда повезут в общей сложности 72 985 тонн зерна и пищевых продуктов.

Порт Одессы George Chernilevsky

Из порта Южный в Турцию доставят 37 500 тонн пшеницы в интересах Всемирной продовольственной программы, для последующей переработки в муку и доставки в Йемен. Из одесского порта суда отправятся в Румынию (24 485 тонн кукурузы) и Египет (11 000 тонн кукурузы).

На 29 августа также назначено отправление еще одного судна — из Черноморска в Турцию с 3800 тонн пшеницы, которое не состоялось 28 августа.

По данным на 28 августа общий тоннаж зерна и других пищевых продуктов, экспортируемых из трех черноморских портов быв. УССР, составляет 1 249 780 тонн.

«Всего на данный момент разрешено 114 рейсов (62 входящих и 52 исходящих)», — сообщает СКЦ, сообщение которого цитирует РИА Новости.

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