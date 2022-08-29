Тимур Кондратьев, 29 августа 2022, 16:31 — REGNUM Заявление эксперта по России британской компании Capital Economics Лайама Пича о том, что Российская Федерация способна остановить экспорт газа в Евросоюз без негативных последствий для национальной экономики как минимум на год, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 28 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Москва & Лондон
Москва & Лондон
Иван Шилов © ИА REGNUM

Мнение британского эксперта основывается на том, что в данный период времени цена на газ в Европе настолько высока, что значительно сократившиеся объёмы поставок российского голубого топлива в ЕС приносят в бюджет России суммы даже большие, чем до ужесточения антироссийских санкций. Но прекратив осуществлять транспортировку газа в Европу полностью, Россия лишится серьёзного куска дохода.

Тем не менее эксперт уверен, что Российская Федерация сумеет продержаться ещё год после остановки экспорта газа в ЕС за счёт продажи нефти. Таким образом, британец утверждает, что российская экономика держится за счёт либо газовой, либо нефтяной трубы.

«Надеюсь, генерал Мороз не подведёт», — написал Евгений Щ.

Многим пользователям не понравилась такая трактовка экономической системы Российской Федерации. Граждане уверены, что британцам стоило бы задаться вопросом о том, сколько продержатся они без российского газа, а не Россия, оставшаяся без европейских клиентов.

«Английские эксперты изучают вопрос не того, на сколько лет ЕС и Великобритания могут остаться без российского газа, а на сколько Россия может их отключить, выставляя Россию в негативном ключе. Не себя любимых, а всё ту же Россию. Откровенная подмена понятий и сплошная манипуляция общественным мнением», — заметил Радион Д.

Европа мерзнет
Европа мерзнет
Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

Некоторые комментаторы отмечают, что британский эксперт упускает главный фактор, за счёт которого российская экономика даже не почувствует остановку экспорта газа в ЕС, заключающийся в том, что голубое топливо будет продано кому-то другому. А этот кто-то другой обязательно найдётся.

«Всего лишь на год? Так-то Россия может вообще отрубить газ в Европу и продавать его только в дружественные регионы и больше никуда. Не надо выдавать желаемое за действительное. России Европа нужна была только лишь в политическом и мировоззренческом качестве, а экономические вопросы всегда были вторичными. Теперь мы каждый сам за себя, живём порознь», — пишет Павел В.

«России не составит проблем найти других покупателей. Российские энергоресурсы в мире очень востребованы. А вот европейцам будет затруднительно найти альтернативу российскому газу. Тем более что за последний год они так и не нашли никого лучше, чем Россия», — указывает Дмитрий П.

Часть людей полагает, что Запад пытается найти себе оправдание и переключить внимание недовольного населения на проблемы внутри России, которых может даже и не быть.

«Европа ведь сама отказалась от российского газа, а теперь ноет, что аналогов найти не может и платить за них не в состоянии. Нет бы открыть «Северный поток — 2», снять с России санкции и жить как прежде. Но нет, они рассматривают возможность того, что они вовсе останутся без российского газа. Сумасшедшие!» — написал Арман М.

«Европа привыкла жить хорошо за счёт дешёвого российского газа. Теперь всё по-другому», — отметил Тайлер Д.

Напомним, 28 августа агентство Bloomberg опубликовало мнение эксперта по России британской компании Capital Economics Лайама Пича, который заявил о том, что Российская Федерация способна остановить экспорт газа в Евросоюз без негативных последствий для национальной экономики как минимум на год.