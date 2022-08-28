Сеул, , 22:58 — REGNUM Экс-кандидат в президенты Южной Кореи Ли Чжэ Мён, проигравший действующему лидеру страны Юн Сок Ёлю на выборах в марте, стал председателем главной оппозиционной партии республики «Тобуро». Об этом 28 августа сообщает агентство Yonhap.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Ли Чжэ Мён заявил, что полностью посвятит себя построению новой Демократической партии.

«Этот общенациональный партийный съезд войдет в историю, поскольку сегодня начинается марш к победам на парламентских выборах через два года, на региональных выборах через четыре года и на президентских выборах через пять лет», — сказал он.

Ли Чжэ Мён получил 77,7% голосов, 22,2% набрал его основной конкурент Пак Ён Чжин.

Ранее ИА REGNUM передавало, что вопрос о том, будет ли Ли баллотироваться на выборах или нет, был предметом споров внутри партии. Некоторые считали, что Ли Чжэ Мён не должен баллотироваться на должность из-за проигрыша партии на президентских и региональных выборах.

Читайте также: Экс-кандидат в президенты Южной Кореи баллотируется на пост главы оппозиции