Сеул, 28 августа, 2022, 22:58 — ИА Регнум. Экс-кандидат в президенты Южной Кореи Ли Чжэ Мён, проигравший действующему лидеру страны Юн Сок Ёлю на выборах в марте, стал председателем главной оппозиционной партии республики «Тобуро». Об этом 28 августа сообщает агентство Yonhap.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Ли Чжэ Мён заявил, что полностью посвятит себя построению новой Демократической партии.

«Этот общенациональный партийный съезд войдет в историю, поскольку сегодня начинается марш к победам на парламентских выборах через два года, на региональных выборах через четыре года и на президентских выборах через пять лет», — сказал он.

Ли Чжэ Мён получил 77,7% голосов, 22,2% набрал его основной конкурент Пак Ён Чжин.

Ранее ИА REGNUM передавало, что вопрос о том, будет ли Ли баллотироваться на выборах или нет, был предметом споров внутри партии. Некоторые считали, что Ли Чжэ Мён не должен баллотироваться на должность из-за проигрыша партии на президентских и региональных выборах.

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