Москва, , 22:52 — REGNUM Западные страны во главе с США присвоили себе право проводить различия между «демократиями» и остальными странами, подменяют дипломатию санкционной политикой, пытаясь заставить другие государства присоединиться к давлению на Россию. Об этом заявил 28 августа глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу «Звезда» для документального фильма, посвященного Движению неприсоединения.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Сейчас Запад остервенело (другого слова не могу подобрать) заставляет всех и вся «ложиться» на антироссийский курс, причём не только голосовать за резолюции такой сомнительной значимости, голословно обвиняющие Россию, вопреки имеющимся фактам, но и принимать меры практического характера, ограничивая экспорт в Россию, импорт из нашей страны, прекращая транспортные связи, разрывая логистические цепочки и многое другое», — отметил министр иностранных дел России.

По его словам, многие страны на этот шантаж не поддаются и к санкциям против России не присоединяется. «Но давление на них продолжается. Нельзя исключать, что будут применены абсолютно запрещённые приёмы, как говорится, «ниже пояса», — заявил Лавров.

Он обратил внимание, что, вопреки Уставу ООН, по которому все государства обладают суверенным равенством, «в последние годы Запад пытается провести различие между «демократиями» и всеми остальными», по принципу лояльности или нужности Вашингтону. «Если ты лоялен и нужен, то тебя возведут в ранг «демократии», — заметил министр.

Он также сообщил, что со всеми странами Движении неприсоединения, независимо от их подходов и специфики, у России налажены добрые отношения партнёрства, а с целым рядом стран — отношения стратегического партнёрства.

По словам Сергея Лаврова, внешняя политика России строится на основе тенденции к многополярности современного мира.

«К сожалению, наши западные партнеры (которые сейчас целиком отдали бразды правления США, еще там Британия, «на облучке» «присоседилась»), пытаются идти наперекор объективным историческим процессам, что может замедлить формирование многополярности, но никоим образом ее не остановит», — уверен глава МИД РФ.