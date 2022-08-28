Энергодар, Украина, 28 августа, 2022, 22:44 — ИА Регнум. Жилые районы города Энергодар в Запорожской области обстреляли представители ВСУ. Об этом 28 августа сообщается в Telegram-канале военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара.

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

«Нацисты ВСУ открыли огонь по жилым районам Энергодара», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших пока не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 26 августа глава администрации Энергодара Александр Волга заявил, что необходимости в полной остановке Запорожской атомной электростанции пока нет.