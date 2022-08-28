28 августа 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили разработку планов властей Великобритании по подавлению возможных массовых протестов из-за роста цен на электроэнергию.

Артур Савин, , 23:10 — REGNUM Материал британского издания The Sun, согласно которому правительство Великобритании разрабатывает меры по борьбе с будущими массовыми беспорядками, вызванными ростом цен на электроэнергию, стал поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 29 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Оноре Домье. Восстание. Около 1848

Британский таблоид решил интерпретировать будущие избиения протестующих, заранее выставляя их в неприглядном свете. Руководство Великобритании считает, что рост цен на электричество приведёт не к социальному взрыву из-за безалаберной политики властей, а просто к росту преступности, т. к. в стране будет становиться всё больше и больше бедных.

Ответом на такие потенциальные угрозы, по мнению этих самых властей Великобритании, должна стать разработка планов по борьбе с массовыми беспорядками. Очевидно, что гладить по головке протестующих британские полицейские не собираются. Тем более что народные протесты на Туманном Альбионе, как правило, оказываются местом массового побоища.

«А как же свобода слова и права человека?» — интересуется Светлана П.

Многие пользователи уверены, что народные протесты — это то, что власти Великобритании действительно заслужили, ведь они лишают людей достатка, а сделали они это исключительно в политических целях.

«Ну и пускай высказывают недовольство. Их правительство проводит русофобию за счёт простых людей. Это их право — высказать им всё, что думают!» — считает Сергий Б.

«Нечего было санкции против России вводить. Пусть теперь решают свои проблемы, которые сами себе на голову заработали», — пишет Артур Х.

Некоторые комментаторы отмечают, что, вместо насильственного подавления протестов, власти Великобритании могли бы просто предотвратить рост народного недовольства.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Готовятся подавлять протесты. А с причинами возникновения протестов бороться они не хотят? Лучше бы экономикой своей занялись и санкции свои дебильные отменили», — указывает Ксения М.

Часть людей уверена, что уже зимний период, который наступит уже буквально через три месяца, станет для Британии определяющим.

«Пусть лучше как следует готовятся к экономической катастрофе. Судя по всему, она наступит уже ближайшей зимой», — предрекает Раиса Б.

Ряд пользователей указывает на то, что Великобритания ещё недавно была автором оранжевых революций и топила за права человека. Теперь же Лондону предстоит сменить роль мирового судьи и самому стать подсудимым.

«Режиссёры майданов в других странах ненароком срежиссировали эти беспорядки в собственных странах. Попутного ветра! Борьба с Россией стоит дорого, она стоит их власти», — отметил Владимир М.

«Санкции против России Великобритания вводила самостоятельно. Никто её не принуждал. Сами же и оказались на краю обрыва в плане экономики. Теперь в Лондоне боятся общественного взрыва. Какой тогда был толк вводить эти идиотские санкции? Чтобы самим себе хуже сделать что ли?» — удивляется Король Ц.

Напомним, 28 августа британское издание The Sun опубликовало материал, согласно которому правительство Великобритании разрабатывает меры по борьбе с будущими массовыми беспорядками, вызванными ростом цен на электроэнергию.