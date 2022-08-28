Вашингтон, 28 августа, 2022, 22:52 — ИА Регнум. Дональда Трампа в качестве кандидата на пост президента США в 2024 году хотели бы видеть около 60% республиканцев. Результаты опроса, проведенного общенациональной газетой USA Today и социологической службой Ipsos, опубликованы 28 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы в США

Действующего главу США Джо Байдена поддержали порядка 44% респондентов-демократов, а 56% считают, что партию должен представлять другой кандидат.

От Республиканской партии кандидатуру Трампа поддержали 59% однопартийцев, 41% опрошенных предпочитает видеть кандидатом на пост президента страны другого политика.

Среди республиканцев 90% отметили готовность Трампа использовать для достижения цели все имеющиеся средства. Верят в победу на выборах бывшего президента 82% опрошенных республиканцев.

Опрос был проведен 18−22 августа. Участие в нем приняли 2345 совершеннолетних жителей США. Погрешность составляет 4,2 процентного пункта.

ИА REGNUM напоминает, что ранее экс-госсекретарь США Майк Помпео не исключил выдвижения своей кандидатуры на президентских выборах 2024 года, «независимо от того, кто еще решит участвовать в выборах».

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