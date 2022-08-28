Мюнхен, Германия, 28 августа, 2022, 22:27 — ИА Регнум. Альтернатива российскому природному газу в Германии до сих пор не найдена, несмотря на зарубежные поездки немецких политиков в добывающие газ страны. Об этом заявил 28 августа в эфире телеканала ZDF премьер-министр федеральной земли Бавария Маркус Зёдер.

Kremlin.ru Маркус Зёдер

По его словам, задача найти замещение российскому газу так и не решена, а визиты официальных лиц ФРГ в Катар, Норвегию и Канаду «до сих пор не принесли замены».

«Мы переводим сейчас в Россию больше денег, чем раньше. И есть угроза, что у нас будут существенные сложности и проблемы. Цены стремительно растут, ситуация с обеспечением (энергией) становится сложной», — сказал германский политик, слова которого цитирует ТАСС.

Ранее сегодня канцлер Австрии Карл Нехаммер призвал совместными действиями в масштабах Евросоюза «остановить безумие» на энергетических рынках, а британские аналитики назвали перспективу полного отключения газопровода «Северный поток» из РФ в ФРГ «смертельным ударом» по ЕС.