Волжский, Волгоградская область, 28 августа, 2022, 22:16 — ИА Регнум. На рынке в городе Волжском Волгоградской области пожар мог произойти из-за нарушения правил пожарной безопасности. Об этом 28 августа сообщил журналистам начальник ГУ МЧС России по региону Николай Любавин.

34. mchs. gov.ru Пожар на рынке в Волгоградской области

Он заявил, что причиной пожара, по предварительным данным, стало нарушение требований пожарной безопасности при проведении сварочных работ.

По его словам, на месте происшествия были произведены замеры предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе. Исследования не выявили превышения нормативов.

ИА REGNUM напоминает, что вечером 28 августа загорелась кровля торгового павильона в Волжском на площади 100 кв. метров. Через 40 минут площадь горения увеличилась до 7 тыс. кв. метров. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

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