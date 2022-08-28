Москва, , 22:07 — REGNUM Страны Запада, по сути, подменили дипломатию односторонними ограничительными мерами. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу «Звезда» для документального фильма, посвященного Движению неприсоединения.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, резолюция, которую инициирует Движение неприсоединения на ежегодной основе, о неприемлемости односторонних ограничительных мер в международной жизни, является одной из наиболее ярких инициатив последних лет.

«Это прямой камень в огород Запада, — сказал дипломат. — Он только и живет этими санкциями. По сути, подменил ими то, что раньше называлось дипломатией».

Полный текст интервью Лаврова размещен на сайте МИД РФ.

Как передавало ИА REGNUM, 27 августа глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия сохраняет установку на миролюбивый внешнеполитический курс и продвигает объединительную региональную повестку дня.